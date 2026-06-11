YouTube удалил более 60 роликов с рекламой "Алабуги Политеха"

Платформа YouTube начала удалять ролики с рекламой российского колледжа "Алабуг Политех", где собирают ударные беспилотники, в том числе и с участием несовершеннолетних студентов. Об этом пишет блогер Алексей Губанов (Хесус), отметив, что было удалено не менее 61 видео. На это обратило внимание "Настоящее Время".

"Судя по всему, видео были удалены по юридической жалобе, а это может означать, что YouTube удалил видео после юридического рассмотрения от какого-то государственного органа или другой уполномоченной структуры", – сообщил он.

Кроме того, Губанов предполагает, что платформа удалила канал самой "Алабуги", так как сейчас его нет, но в 2025 году он ещё был активен.

В мае соцсеть TikTok также заблокировала аккаунты блогеров, рекламирующих "Алабуга Политех", среди которых аккаунты с миллионной аудиторией. До этого волна блокировок прошла в Twitch.

"Алабуга Политех" – это колледж в одноименной особой экономической зоне в Татарстане. После российского вторжения в Украину там организовали производство аналогов иранских беспилотников "Шахед". К сборке дронов привлекают в том числе несовершеннолетних, которые ушли в колледж после девятого класса. За работу глава колледжа пообещала зарплату до 500 тысяч рублей. Колледж находится под санкциями ЕС.