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YouTube удалил каналы телеведущего Владимира Соловьёва 

Владимир Соловьёв 

Администрация видеохостинга YouTube удалила канал российского телеведущего Владимира Соловьёва "Соловьёв Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать своё шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля её руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьёв, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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