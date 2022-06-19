Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

YouTube заблокировал канал медиагруппы Аркадия Ротенберга 

Администрация YouTube заблокировала каналы медиакомпании "Красный квадрат", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. Официальная причина блокировки - нарушение условий использования видеохостинга. В чём именно оно заключается - не уточнено.

"Красный квадрат" продюсирует несколько рейтинговых телепроектов, выходящих на российском Первом канале, среди них - "Давай поженимся", "Голос", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером?". Отмечается, что ютьюбе-каналы "Давай поженимся" и "Модного приговора" также на данный момент заблокированы, при этом канал шоу "Голос" пока доступен.


Аркадий Ротенберг находится в санкционных списках США, Великобритании и ЕС, как человек из ближайшего окружения президента России. Кроме того, под санкциями США находится Первый канал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG