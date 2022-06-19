YouTube заблокировал канал медиагруппы Аркадия Ротенберга 

Администрация YouTube заблокировала каналы медиакомпании "Красный квадрат", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. Официальная причина блокировки - нарушение условий использования видеохостинга. В чём именно оно заключается - не уточнено.



"Красный квадрат" продюсирует несколько рейтинговых телепроектов, выходящих на российском Первом канале, среди них - "Давай поженимся", "Голос", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером?". Отмечается, что ютьюбе-каналы "Давай поженимся" и "Модного приговора" также на данный момент заблокированы, при этом канал шоу "Голос" пока доступен.



Аркадий Ротенберг находится в санкционных списках США, Великобритании и ЕС, как человек из ближайшего окружения президента России. Кроме того, под санкциями США находится Первый канал.



