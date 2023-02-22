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YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди

Дизайнер Артемий Лебедев

Администрация YouTube заблокировала каналы блогеров Артемия Лебедева и Дмитрия Иванова, известного под псевдонимом Камикадзе Ди, "за нарушение условий использования" видеохостинга. В чём именно заключаются нарушения - не сообщается.

Дизайнер Артемий Лебедев на своём канале неоднократно выступал с поддержкой военной агрессии против Украины и политики Владимира Путина в целом. Кроме того, он ведёт постоянную рубрику для провластного канала RT. Летом прошлого года Лебедев посетил оккупированные территории Украины.

Дмитрий Иванов наоборот резко критиковал российскую власть и выступал против войны. В прошлом году он был объявлен в России "иностранным агентом". Также против блогера было возбуждено уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. В нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что Камикадзе Ди был заблокирован в YouTube по жалобе провластного блогера Станислава Васильева, подтверждения этому нет.

У ютьюб-канала Лебедева было более 1,1 миллиона подписчиков, у Иванова - более 1,7 миллиона.

  • В последнее время в России всё чаще звучат призывы заблокировать видеохостинг YouTube на территории страны. В частности с таким требованием обращался в Генпрокуратуру близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен, основатель частной военной компании "Вагнер" и так называемой "фабрики интернет-троллей" Евгений Пригожин. По его мнению, на видеохостинге распространяются "фейки о специальной военной операции, публикуется русофобский контент и звучат призывы к свержению российской власти". Кроме того, бизнесмен потребовал признать деятельность компании Google, которая владеет YouTube, нежелательной на территории России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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