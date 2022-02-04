YouTube заблокировал каналы сепаратистов "ДНР" и "ЛНР"

Видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал несколько каналов поддерживаемых Россией сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Среди заблокированных, в частности, оказались каналы так называемых министерства информации и управления Народной милиции "ДНР", а также агентства "Луганскинформцентр", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы управления Народной милиции "ЛНР". При попытке входа в эти каналы появляется запись "Эта учетная запись была закрыта из-за нарушения правил сообщества YouTube". Что конкретно стало причиной блокировки, неясно. Сепаратисты заявляют, что "YouTube таким образом ведет зачистку информационного поля от правдивой информации о Донбассе".
Также в ночь на пятницу видеохостинг заблокировал аккаунты украинских телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. Прямой связи между ними и аккаунтами "ДНР" и "ЛНР" нет. Эти каналы были созданы после того, как власти страны ввели санкции против трёх других телеканалов, принадлежавших депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая считается пророссийской. В конце декабря санкции были введены и против этих двух каналов. Их представители уже заявили, что продолжат вещание, открыв новые аккаунты в ютьюбе.
- Соединённые Штаты накануне заявили, что Россия собирается использовать фальшивое видео с жертвами среди мирного русскоязычного населения востока Украины в качестве предлога для вторжения. Как утверждают Соединённые Штаты, на фейковом видео якобы планируется показать разрушения, погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины.
- The New York Times пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали Россию вмешаться. Представитель Госдепартамента заявил, что США обнародовали планы России, чтобы сорвать их.
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