YouTube заблокировал каналы сепаратистов "ДНР" и "ЛНР"

Видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал несколько каналов поддерживаемых Россией сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Среди заблокированных, в частности, оказались каналы так называемых министерства информации и управления Народной милиции "ДНР", а также агентства "Луганскинформцентр", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы управления Народной милиции "ЛНР". При попытке входа в эти каналы появляется запись "Эта учетная запись была закрыта из-за нарушения правил сообщества YouTube". Что конкретно стало причиной блокировки, неясно. Сепаратисты заявляют, что "YouTube таким образом ведет зачистку информационного поля от правдивой информации о Донбассе".

Также в ночь на пятницу видеохостинг заблокировал аккаунты украинских телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. Прямой связи между ними и аккаунтами "ДНР" и "ЛНР" нет. Эти каналы были созданы после того, как власти страны ввели санкции против трёх других телеканалов, принадлежавших депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая считается пророссийской. В конце декабря санкции были введены и против этих двух каналов. Их представители уже заявили, что продолжат вещание, открыв новые аккаунты в ютьюбе.