YouTube заблокировал тысячи каналов, где войну называли "спецоперацией"

За три месяца военного вторжения России в Украину YouTube заблокировал более 9 тысяч каналов, освещающих войну. Более 70 тысяч видео не прошли модерацию платформы из-за дезинформации о боевых действиях. Об этом сообщает The Guardian.

Каналам, связанным с министерствами обороны и иностранных дел России, временно запретили выкладывать видео за описание войны как "освободительной миссии". Модераторы также не позволяют называть её "спецоперацией". Заблокированы каналы журналиста Владимира Соловьева и близких к нему "экспертов", а также каналы Russia Today и Sputnik.

"У нас есть политика в отношении отрицания и искажения крупных трагедий: от Холокоста до Сэнди-Хук. И, конечно же, то, что происходит в Украине, - это большая трагедия. И поэтому мы использовали эту политику, чтобы предпринять беспрецедентные действия", - объяснил действия компании директор по продуктам Нил Мохан. По его словам, в основном блокируются прокремлевские блогеры.

Последнее видео на канале министерства обороны России опубликовано три недели назад, хотя до этого ролики публиковались как минимум каждую неделю. В нём ведомство призывает подписываться на них в мессенджере Телеграм и на видеохостинге Rutube

Представитель компании добавил, что новостной контент YouTube о войне в Украине набрал более 40 миллионов просмотров, а аудитория авторитетных каналов значительно выросла за счет пользователей как из Украины и Польши, так и из самой России.