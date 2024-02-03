Видеосервис YouTube заблокировал в России показ клипа на песню украинского музыканта из Казахстана Ицыка Цыпера "Дымок". Ролик приобрёл вирусную популярность в Рунете, согласно сообщению видеохостинга, блокировка проведена по требованию российских властей.

Песня 61-летнего Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) под музыку в жанре гэридж в середине января возглавила чарт крупнейшей в России соцсети VK, рассказывало издание The Flow. Ролик в ютьюбе к 3 февраля набрал почти 16,5 миллиона просмотров, при том что на самого музыканта в начале года было подписано только 3 тысячи человек (сейчас — 168 тысяч).

В тексте герой 61-летнего Цыпера рассказывает об опыте употреблении каннабиса. В конце января представители общественной организации "Ветераны России" написали в Гепрокуратуру требование запретить клип, усмотрев в нем пропаганду употребления наркотиков.

Какой именно государственный орган принял решение о блокировке видео — неизвестно. Роскомнадзор сообщил РБК, что не получал решения о признании ролика запрещённым.