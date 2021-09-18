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YouTube заблокировал видео с рекомендациями "Умного голосования"

В России заблокировано ещё одно видео на канале Алексея Навального

YouTube заблокировал видео на канале Алексея Навального с рекомендациями «Умного голосования» на выборах в Госдуму. Об этом вечером в субботу, 18 сентября, сообщил телеканал "Дождь".

Ранее Роскомнадзор потребовал от Youtube удалить три видео с канала Навального. На первом команда Навального презентует список "Умного голосования", видео Киры Ярмыш про депутата Госдумы Валентину Терешкову, а также видео, в котором все кандидаты, поддержанные "Умным голосованием", представлены в виде слайдов. Как сообщает телеканал "Дождь", видео о Терешковой сохранено в общем доступе, остальные два видео удалены.

Роскомнадзор также требовал от Google удалить два документа, в которых приводились рекомендованные "Умным голосованием" кандидаты.

Утром 17 сентября Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play. Вечером того же дня бот «Умного голосования» был заблокирован в телеграме. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил это уважением к практике «дней тишины», в ходе которых запрещается агитация в дни голосования.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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