ЮАР отрицает планы выйти из МУС, который выдал ордер на арест Путина

Южно-Африканская Республика не планирует выходить из Международного уголовного суда вопреки словам президента страны Сирила Рамапосы. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства, передаёт AFP.

ЮАР "остается подписантом" Римского статута и "будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", добавив, что Рамапоса по ошибке подтвердил позицию правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК).

Во вторник на совместной пресс-конференции с приехавшим в страну с визитом президентом Финляндии Рамапоса заявил, что правящая партия "Африканский национальный конгресс" приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда, сочтя это "благоразумным шагом".

В августе в ЮАР должен пройти саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить президента России.

В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория формально должна задержать Путина по прибытии в ЮАР.

Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей. Лидер правящей в ЮАР АНК Фикиле Мбалула заявлял, что "Путин может приехать в страну в любое время". "МУС служит интересам не всех, а лишь немногих", – подчёркивал Мбалула.

Южно-Африканская Республика имеет тесные связи с Москвой. Кремль в своё время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.

После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта. По словам Рамапосы, ЮАР заняла позицию неприсоединения, чтобы гарантировать свою роль посредника, и он несколько раз разговаривал с Путиным и настаивал на необходимости переговоров.

ЮАР уже не в первый раз пытается выйти из МУС. Впервые это произошло в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир посетил страну для участия в саммите Африканского союза. Претория отказалась арестовать его, несмотря на ордер МУС, выданный за предполагаемые военные преступления. Конституционный суд ЮАР отменил спорное решение о прекращении членства в МУС , признав, что такой шаг был бы неконституционным.