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Юбилей Путина: подарок от Лукашенко, "поздравления" от активистов

Владимир Авдонин с плакатом

В Самаре активист Владимир Авдонин в пятницу вышел в одиночный пикет, приуроченный ко дню рождения президента России. В руках Авдонин держал плакат с надписью "Путин — преступник". Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет.

Как сообщает Idel.Реалии, акция прошла на одном из самых оживлённных перекрёстков в городе. Он простоял на перекрёстке около получаса. Активист уже несколько лет таким образом "поздравляет" главу государства с днем рождения. В связи с его деятельностью он не раз подвергался обыскам и штрафам, однако сегодня задержан не был.

В городе Мелеуз в Башкортостане полицейские задержали человека, который вышел с плакатом со словами "Путин, это твой последний юбилей". Об этом сообщил телеграм-канал "Куштау-онлайн".

По-своему поздравляют Путина с днём рождения также активисты, находящиеся за границей. В Батуми ему "подарили" билет в Гаагу, где расположен Международный уголовный суд.

В Санкт-Петербурге накануне учащихся школ и университетов привезли на Дворцовую площадь, чтобы записать поздравление с днём рождения президенту России Владимиру Путину. На видео с акции подростки кричат "С днём рождения" и выстраиваются во фразу "Путин мой президент". Об этом сообщает Север.Реалии.

Сам Путин свой день рождения провёл в Петербурге, где прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. Официальные праздничные мероприятия в связи с юбилеем президента прошли в Грозном. В качестве подарка президенту там открыли Центр олимпийской подготовки по дзюдо, названный в честь Путина. Из других публичных подарков президенту России - сертификат на трактор от Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, в свою очередь, выразил надежду, что Путин свой следующий день рождения встретит "за решёткой" и призвал создать трибунал для суда над виновниками российской агрессии против Украины.

А вот поздравление министра обороны Чехии Яны Черноховой, которая назвала Путина "одним из самых главных преступников нашей эпохи".


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