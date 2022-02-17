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Охотник Тито. Развлечения социалистических лидеров

Photo: Archives Of Yugoslavia (Courtesy Image)

Захватывающие фотографии из белградского архива – некоторые из них публикуются впервые – показывают жизнь авторитарного правителя Югославии, отдыхающего между официальными мероприятиями на охотничьих угодьях (осторожно, ниже кадры с убитыми животными!) и танцевальных площадках Балкан.

Иосип Броз Тито курит трубку в окружении гостей на вечеринке в Белграде в 1960 году. Гости поют.
Иосип Броз Тито курит трубку в окружении гостей на вечеринке в Белграде в 1960 году. Гости поют.
Тито закуривает сигару от тлеющей палки во время встречи иностранных дипломатов в Караджорджеве, селе неподалеку от Нови-Сада на территории современной Сербии.
Тито закуривает сигару от тлеющей палки во время встречи иностранных дипломатов в Караджорджеве, селе неподалеку от Нови-Сада на территории современной Сербии.
Тито (справа) наблюдает за падением фазана, которого он только что подстрелил из дробовика во время охоты в Караджорджеве в 1960 году.
Тито (справа) наблюдает за падением фазана, которого он только что подстрелил из дробовика во время охоты в Караджорджеве в 1960 году.

Тысячи подобных фотографий хранятся в Архиве Югославии. Они рассказывают о жизни Иосипа Броз Тито, этнического хорвата, правившего Югославией с последних дней Второй мировой войны до своей смерти в 1980 году, вне его официальной деятельности.

Фотографии были предоставлены Радио Свобода Архивом Югославии. На некоторых кадрах нет даты или не указано место действия, но большинство из них были сняты в 1960-х и 1970-х годах в современной Сербии.

Тито осматривает только что убитых и выложенных в ряд фазанов во время охоты в Караджорджеве в ноябре 1961 года.
Тито осматривает только что убитых и выложенных в ряд фазанов во время охоты в Караджорджеве в ноябре 1961 года.

Многие неформальные контакты Тито с представителями дипломатических миссий происходили во время охотничьих поездок в Караджорджево, живописное село, известное своими охотничьими и конными традициями. На фотографиях из этих поездок дипломаты, которых обычно можно было увидеть только на строго формальных портретах, бродят по охотничьим угодьям с дробовиками и в резиновых сапогах.

Фадил Ходжа, возглавлявший правительство Косова, в то время автономного края Югославии, хвастается только что подстреленным зайцем в Караджорджеве.
Фадил Ходжа, возглавлявший правительство Косова, в то время автономного края Югославии, хвастается только что подстреленным зайцем в Караджорджеве.
Посол Северной Кореи в Югославии (слева) – его имя не указано – позирует с товарищем по охоте в Караджорджеве.
Посол Северной Кореи в Югославии (слева) – его имя не указано – позирует с товарищем по охоте в Караджорджеве.
О.Х. Осман, посол Судана в Югославии, ищет в небе дичь, перезаряжая дробовик в Караджорджеве.
О.Х. Осман, посол Судана в Югославии, ищет в небе дичь, перезаряжая дробовик в Караджорджеве.
Еще одна сцена в Караджорджеве. "Госпожа Пузанова", жена советского посла в Югославии с 1962 по 1967 год Александра Пузанова, хвастается только что убитой лисой, "которая, по ее мнению, может подойти для мехового воротника".
Еще одна сцена в Караджорджеве. "Госпожа Пузанова", жена советского посла в Югославии с 1962 по 1967 год Александра Пузанова, хвастается только что убитой лисой, "которая, по ее мнению, может подойти для мехового воротника".

Охотничьи поездки в Караджорджево были масштабными мероприятиями. Высший дипломатический корпус в Белграде садился в специальный поезд, довозивший до ближайшей точки, а затем продолжал путь в охотничьи угодья в конных экипажах.

Тито попал в метель в Караджорджеве. Справа виден один из экипажей, в которых дипломатов везли к месту охоты.
Тито попал в метель в Караджорджеве. Справа виден один из экипажей, в которых дипломатов везли к месту охоты.
Тито с убитыми на охоте в Караджорджеве кабанами.
Тито с убитыми на охоте в Караджорджеве кабанами.

Югославская сторона предупреждала, что охотиться можно в основном на "фазанов и кроликов, а охота на оленей и косуль запрещена". Хозяева также попросили всех принести свои ружья и патроны.

Питмастера переворачивают на шампурах тушки каких-то животных перед пиршеством в Караджорджеве, декабрь 1977 года.
Питмастера переворачивают на шампурах тушки каких-то животных перед пиршеством в Караджорджеве, декабрь 1977 года.

Наряду с фотографиями охотничьих поездок Тито в белградском архиве хранятся тысячи снимков югославского правителя, устраивающего эффектные вечеринки.

Автомобиль с Тито прибывает на бал в Белграде в 1960 году.
Автомобиль с Тито прибывает на бал в Белграде в 1960 году.
Тито танцует со своей женой Йованкой Броз в Белграде в 1960 году.
Тито танцует со своей женой Йованкой Броз в Белграде в 1960 году.
Певец Здравко Чолич выступает перед Тито в сопровождении танцевальной группы Локице. Место действия не указано.
Певец Здравко Чолич выступает перед Тито в сопровождении танцевальной группы Локице. Место действия не указано.
Тито фотографирует танцующих на вечеринке в 1970-х.
Тито фотографирует танцующих на вечеринке в 1970-х.
Тито с соратниками, включая его жену Йованку, смеются за праздничным ужином.
Тито с соратниками, включая его жену Йованку, смеются за праздничным ужином.
Тито с женой в театре в 1960-х годах.
Тито с женой в театре в 1960-х годах.
Тито беседует с руководством Югославского национального театра и актерами после спектакля в 1968 году.
Тито беседует с руководством Югославского национального театра и актерами после спектакля в 1968 году.
Тито смотрит в прицел охотничьего ружья, подаренного ему делегацией из Бугойно в современной Боснии и Герцеговине в апреле 1978 года.
Тито смотрит в прицел охотничьего ружья, подаренного ему делегацией из Бугойно в современной Боснии и Герцеговине в апреле 1978 года.
Портрет Тито вместе с приспущенными флагами в Сараеве в мае 1980 года.
Портрет Тито вместе с приспущенными флагами в Сараеве в мае 1980 года.

Тито умер 4 мая 1980 года от закупорки артерий, вызванной длительным курением. Его похоронили в мавзолее в Белграде, который в бывшей Югославии называют "Домом цветов". Йованка Броз умерла в 2013 году. Согласно ее завещанию ее похоронили в усыпальнице рядом с мужем.

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