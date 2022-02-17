Охотник Тито. Развлечения социалистических лидеров

Захватывающие фотографии из белградского архива – некоторые из них публикуются впервые – показывают жизнь авторитарного правителя Югославии, отдыхающего между официальными мероприятиями на охотничьих угодьях (осторожно, ниже кадры с убитыми животными!) и танцевальных площадках Балкан.

Тысячи подобных фотографий хранятся в Архиве Югославии. Они рассказывают о жизни Иосипа Броз Тито, этнического хорвата, правившего Югославией с последних дней Второй мировой войны до своей смерти в 1980 году, вне его официальной деятельности.

Фотографии были предоставлены Радио Свобода Архивом Югославии. На некоторых кадрах нет даты или не указано место действия, но большинство из них были сняты в 1960-х и 1970-х годах в современной Сербии.