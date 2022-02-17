Охотник Тито. Развлечения социалистических лидеров

Захватывающие фотографии из белградского архива – некоторые из них публикуются впервые – показывают жизнь авторитарного правителя Югославии, отдыхающего между официальными мероприятиями на охотничьих угодьях (осторожно, ниже кадры с убитыми животными!) и танцевальных площадках Балкан.
Тысячи подобных фотографий хранятся в Архиве Югославии. Они рассказывают о жизни Иосипа Броз Тито, этнического хорвата, правившего Югославией с последних дней Второй мировой войны до своей смерти в 1980 году, вне его официальной деятельности.
Фотографии были предоставлены Радио Свобода Архивом Югославии. На некоторых кадрах нет даты или не указано место действия, но большинство из них были сняты в 1960-х и 1970-х годах в современной Сербии.
Многие неформальные контакты Тито с представителями дипломатических миссий происходили во время охотничьих поездок в Караджорджево, живописное село, известное своими охотничьими и конными традициями. На фотографиях из этих поездок дипломаты, которых обычно можно было увидеть только на строго формальных портретах, бродят по охотничьим угодьям с дробовиками и в резиновых сапогах.
Охотничьи поездки в Караджорджево были масштабными мероприятиями. Высший дипломатический корпус в Белграде садился в специальный поезд, довозивший до ближайшей точки, а затем продолжал путь в охотничьи угодья в конных экипажах.
Югославская сторона предупреждала, что охотиться можно в основном на "фазанов и кроликов, а охота на оленей и косуль запрещена". Хозяева также попросили всех принести свои ружья и патроны.
Наряду с фотографиями охотничьих поездок Тито в белградском архиве хранятся тысячи снимков югославского правителя, устраивающего эффектные вечеринки.
Тито умер 4 мая 1980 года от закупорки артерий, вызванной длительным курением. Его похоронили в мавзолее в Белграде, который в бывшей Югославии называют "Домом цветов". Йованка Броз умерла в 2013 году. Согласно ее завещанию ее похоронили в усыпальнице рядом с мужем.
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