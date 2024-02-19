Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Юлия Навальная выступила на заседании совета ЕС по международным делам. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выразил глубочайшие соболезнования Навальной.

"Владимир Путин и его режим понесут ответственность за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин – это не Россия. Россия – это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ", – написал Боррель после встречи.