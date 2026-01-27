Юлию Тимошенко в России заочно арестовали по делу "о фейках"

В России бывшего премьер-министра Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко заочно арестовали по делу о военных фейках, сообщает Генпрокуратура России.

По версии следствия, Тимошенко, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих подготовила и разместила на своей странице в одной из соцсетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности российской армии к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.

В июле 2024 года российские власти объявили Тимошенко в международный розыск.

На родине в отношении Тимошенко возбуждено уголовное дело. Политика подозревают в подкупе депутатов Верховной рады за голосование "за" или "против" определенных законопроектов. Политик ранее назвала дело "исключительно политическим" и отвергла обвинения.

На прошлой неделе за нее внесли всю сумму залога – более 33 миллионов гривен (более 760 тысяч долларов).