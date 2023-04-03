ЮНЕСКО берёт под защиту культурную инфраструктуру Украины

Российское вторжение нанесло ущерб культурному наследию и культурному сектору Украины в размере 2,4 млрд евро, а потеря доходов в сфере культуры, искусства и туризма составила 13,9 млрд евро — говорится в опубликованном 3 апреля докладе ЮНЕСКО — Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. По данным на 22 марта, в Украине были повреждены или разрушены не менее 248 объектов культуры.

Генеральный директор организации Одрэ Азуле находится в Украине с двухдневным визитом. Она посетила Киев и Чернигов, во вторник побывает в Одессе. Исторический центр Одессы в конце января был внесён в Список всемирного наследия, что должно помочь охране культурных объектов от российских обстрелов.

ЮНЕСКО публикует на специальной странице в интернете список разрушений в каждом городе Украины. Как сообщает France-Presse, Одрэ Азуле оценивает бюджет предстоящего восстановления памятников культуры в 6,4 млрд евро.

Одесса — седьмой украинский культурный объект, поставленный под усиленную защиту Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Международное французское радио.

ЮНЕСКО, в частности, предоставила оборудование для оцифровки почти 1000 произведений искусства и документального фонда Государственного архива Одессы. Было также предоставлено оборудование для защиты зданий и произведений искусства под открытым небом.

Шесть других объектов, в том числе центр Чернигова, пострадавший в первые месяцы войны, фигурируют в "ориентировочном" списке ЮНЕСКО. Для включения этих объектов в Список всемирного наследия власти Украины должны подать заявку.

Разрушения культурной инфраструктуры затрагивают, в основном, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. На их долю приходится 60% зарегистрированных разрушений.

Охрана культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов предусмотрена Гаагской конвенцией 1954 года. Эксперты ЮНЕСКО продолжают предварительную оценку ущерба, нанесенного Россией культурным ценностям Украины.

К настоящему времени ни один объект, внесённый ранее в действующий Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не пострадал от военных действий — указывает на своем сайте Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.