ЮНЕСКО поддержало идею включить Одессу в список Всемирного наследия

Агентство ООН по культуре – ЮНЕСКО – поддержало заявку Украины на включение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор агентства Одри Азуле встретилась 30 августа в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО с министром культуры Украины Александром Ткаченко. После встречи Азуле заявила, что статус портового города Одессы будет рассмотрен в срочном порядке государствами-членами Комитета всемирного наследия. Предполагается, что Одессе будет предоставлен статус объекта, находящегося под угрозой.



Под охраной ЮНЕСКО уже находятся исторические центры Киева и Львова. Комиссия рассмотрит возможное изменение их статуса на "находящиеся под угрозой".