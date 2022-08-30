Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЮНЕСКО поддержало идею включить Одессу в список Всемирного наследия

Здание Одесского национального академического театра оперы и балета во время вторжения России в Украину. Одесса, 22 июня 2022 года 

Агентство ООН по культуре – ЮНЕСКО – поддержало заявку Украины на включение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор агентства Одри Азуле встретилась 30 августа в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО с министром культуры Украины Александром Ткаченко. После встречи Азуле заявила, что статус портового города Одессы будет рассмотрен в срочном порядке государствами-членами Комитета всемирного наследия. Предполагается, что Одессе будет предоставлен статус объекта, находящегося под угрозой.

Под охраной ЮНЕСКО уже находятся исторические центры Киева и Львова. Комиссия рассмотрит возможное изменение их статуса на "находящиеся под угрозой".

  • Черноморский портовый город Одесса находится в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергался артиллерийскому обстрелу, сообщает ЮНЕСКО. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея, открытого в 1899 году.
  • ЮНЕСКО профинансирует ремонт этого здания, а также Одесского музея современного искусства, и выделит деньги на найм дополнительного персонала для защиты коллекций.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG