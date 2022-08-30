ЮНЕСКО поддержало идею включить Одессу в список Всемирного наследия

Агентство ООН по культуре – ЮНЕСКО – поддержало заявку Украины на включение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор агентства Одри Азуле встретилась 30 августа в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО с министром культуры Украины Александром Ткаченко. После встречи Азуле заявила, что статус портового города Одессы будет рассмотрен в срочном порядке государствами-членами Комитета всемирного наследия. Предполагается, что Одессе будет предоставлен статус объекта, находящегося под угрозой.
Под охраной ЮНЕСКО уже находятся исторические центры Киева и Львова. Комиссия рассмотрит возможное изменение их статуса на "находящиеся под угрозой".
- Черноморский портовый город Одесса находится в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергался артиллерийскому обстрелу, сообщает ЮНЕСКО. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея, открытого в 1899 году.
- ЮНЕСКО профинансирует ремонт этого здания, а также Одесского музея современного искусства, и выделит деньги на найм дополнительного персонала для защиты коллекций.
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