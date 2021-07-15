ЮНИСЕФ: более девяти миллионов россиян недоедают

В России более девяти миллионов человек находятся в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Это следует из доклада, подготовленного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

По данным организации за 2018-2020 годы, в России проживают 400 тысяч человек, которые испытывают острую нехватку еды. То есть они по меньшей мере вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,8 миллионов россиян (6% населения страны) не пропускают приемы пищи, но вынуждены сокращать количество еды.

Оба показателя снизились за последние шесть лет. В 2014-2016 годах, сказано в докладе, в России на грани голода находился один миллион человек, ещё почти 12 миллионов испытывали умеренную нехватку пищи.

Согласно данным исследования "Тинькофф Data", опубликованным в апреле этого года , россияне значительно урезали траты на покупку базовых продуктов питания. Главная причина сокращения расходов, по мнению экспертов, рост инфляции. По данным Росстата, только за февраль стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16 процентов, а прожиточный минимум за этот же период был проиндексирован лишь на семь с половиной процентов.

На фоне сокращения доходов населения в России уже несколько лет обсуждают возможность введения продуктовых карточек для малоимущих. Над этим предложил подумать и президент Владимир Путин.

Согласно мартовскому исследованию "Левада-центра" (включён российскими властями в список иностранных агентов), положительно к этой идее относятся 54 процента россиян.

По данным Росстата, 17,8 миллиона россиян (12 процентов населения) имеют доходы ниже прожиточного минимума.