"Юридическая фикция". Соцсети – о "выставке иноагентов" в сети

25 июля на сайте Минюста России, обычно публикующего каждую пятницу новые списки людей и организаций, которым присвоен так называемый статус "иностранного агента", появился раздел с фотографиями и краткой информацией о тех, кто уже внесен в реестр. Этот список озаглавлен "Защита суверенитета Российского государства. История и современность", и его уже назвали выставкой.

Дело в том, что летом прошлого года на Гоголевском бульваре в Москве появилась выставка с таким же названием, среди стендов был и один, посвященный реестру Минюста.

В Рунете, обсуждая публикацию портретов и нередко далеких от реальности описаний к ним, обращают внимание на ошибки в текстах, путаницу с фотографиями, а также призывают не обращать внимание на подобные публикации.

Орфография и пунктуация в постах сохранены. Некоторые посты сокращены, не изменяя авторского высказывания.

Светлана Осипова

На сайте Минюста появилась экспозиция "Защита суверенитета Российского государства". Там представлены враги государства и иноагенты, конечно. С фотографиями!

Это уже не очень удивительно. Но каков был мой восторг, когда я увидела, что Минюст из десятков фотографий в открытом доступе для иллюстрации моей карточки выбрал фотографию на фоне БЕРЁЗ. Иноагент в естественной среде обитания, так сказать.

Katerina Klepikovskaya

Давайте расскажу о высочайшем уровне фактчека Минюста.

Значит, начальство в Минюсте сказало сотрудникам сделать раздел на сайте, где будут все богомерзкие иноагенты с их личинами.

Сотрудники устремились. И вот очередь дошла до меня, а у меня в списке номер 289 (да, у некоторых людей в России есть номера), минюстоминьоны уже откровенно устали. Поэтому когда гуглили мою фотографию, то обратили внимание на следующие непреложные факты:

1. Фамилия Клепиковская

2. Женщина

3. Источник фото – некая газета "Север" (я когда-то работала в Север.Реалии)

В головах минюстоминьонов все сошлось, прозвенел торжественный звоночек, фотография отправилась на сайт.

Но есть пара моментов.

Это Анна Клепиковская. Гугл, до глубин (первой ссылки) которого не добрался минюст, сообщает нам, что она занимается продвижением "Культурно-ландшафтного парка "Голубино". Анна – победительница бизнес-премии Forbes. Как же такому уважаемому человеку могли дать статус иноагента, минюст? Ну ты сам-то подумай!

Занятно, что фотографию минюст взял у этого самого журнала, а никак не у газеты "Север". Ну как взял – украл. Ладно, не украл, а не смотрел первоисточник.

Что мы скажем минюсту? Минюст, соберись.

Что мы скажем Анне? Анна, держитесь.

Serguei Parkhomenko

Классификация дикая, примерно как в универсальной энциклопедии Борхеса

Минюст РФ устроил грандиозную промоушен-кампанию своему сайту. Сотни иноагентов как по команде постят свои страницы из нового "каталога" врагов народа. Миллионы посетителей бросились смотреть по ссылкам.

Похоже, что наняли хорошего фоторедактора, а тот не поленился подобрать фотографии поизящнее и повыразительнее. В некоторых, впрочем, случаях (как в моем, например) его таки постигла творческая неудача.

Но поражает, конечно, какой бардак у них там царит. Классификация дикая, примерно как в универсальной энциклопедии Борхеса. Какие-то враги присутствуют в одном разделе каталога, какие-то в трех, а то и в пяти.

Гарри Каспарова засунули в раздел "Спорт", Ивана Филиппова и Солдатова с Бороган – в раздел "Искусство", Елену Фанайлову – в раздел "Медицина".

И вот так у них всё.

Вспоминаются строки из поэмы про З Космодемьянскую: "Как и веревки, всё у вас гнилое…"

Alena Nevsky

Иноагенты показывают свои карточки. Я щщитаю весьма эстетично сделанные. И шрифты модные, и вся визуалка весьма грамотная современная, и фотографии отлично подобраны, и цитаты прекрасные. Дизайнер просто умница. И в целом такое ощущение, что творец всей этой хни сильно фигу в кармане держит. Вместо "позора" сделали "доску почёта". Спасибо!!! Теперь мы знаем всех наших любимых поимённо и за заслуги!!! Надеюсь, что вскоре просто скажут: это наши герои!!!

Андрей Кураев

Родина помнит!

На сайте Министерства юстиции РФ теперь есть мое лицо и рассказ о моих преступлениях

Не отрекаюсь. Да, русская культура это, в частности, культура самоедства. И это к ее чести. Русская культура способна к критической рефлексии, способна говорить горькие слова о жизни страны, народа, действиях правящих кругов.

Если полистать эту галерею, получится прекрасная коллекция умных мыслей

И "странная любовь" это Лермонтов: "Люблю Россию я, но странною любовью". Это ведь еще в школе проходят? Или уже запретили?

И сказал я это росcийскому правительственному медиа – RT (руководитель Маргарита Симонян) в интервью Антону Красовскому:

"Россия – очень странная страна, в которой в школе еще учат любить Россию странною любовью, по-лермонтовски. Русская культура – это, в частности, культура самоедства. Русская культура – это культура покаяния, это культура поиска. Не случайно до сих пор Россия – чемпион мира по количеству дипломированных историков на сто тысяч населения. А это означает, что для нас мы в нашем прошлом мало того, что мы в нем еще не очень уверены, какое оно у нас было (мы – страна с непредсказуемым прошлым, и за последние тридцать лет мы в этом хорошо убедились). Но понятно, что в нашем прошлом мы ищем подсказки про наше будущее и настоящее.

Это знаменитое. То, что в пушкинской речи Достоевского было сказано о всемирной открытости русской души. Это хорошая черта. Черта некой неуверенности в себе самом, попытки найти зеркало.

Находясь в этом смысле в стриме русской классической культуры, я полагаю, что некая критическая оценка текущих событий, а в чем-то и истории своей собственной страны и официоза – это часть служения отечеству".

Значит, вот это сегодня считается "изменой Родине"?

Если полистать эту галерею, получится прекрасная коллекция умных мыслей (естественно, не все цитируемые высказывания других людей, зачастую мне вовсе незнакомых, я считаю умными).

Михаил Беньяш

Халтурщики из Минюста с помощью бесплатного чата GPT (про существование Клода, видимо, не знают) запилили сайт про инагентов. Убогий, но смешной.

Тут же лента взорвалась скринами с этого сайта, а что творится в чате инагентов…

О, это не передать словами.

Такого бурного веселья там не было со времен отиноагенчивания Алехина с Марковым.

Бесспорно, это был бы идеальный маркетинговый ход, поскольку совокупная аудитория у такой публики просто зашкаливающая.

Тексты для сайта явно сгенерированы нейронкой и несут даже оттенок кощунства

Был бы, ибо тупость способна в такие ходы, которые недоступны никакому, даже самому изощренному уму маркетолога.

Однако хочу обратить внимание достопочтимой публики, что тексты для сайта явно сгенерированы нейронкой и несут даже оттенок кощунства. Например, "специальная военная операция" названа "предварительной военной операцией", и так далее – этих глюков уже не счесть.

Видимо, разработчики умеют в код, но не умеют в слова. Так бывает.

Фотки для галереи они подобрали самые что ни на есть шикарные (железяка постаралась). П*******и со всего рунета.

Моя не исключение. Я там запечатлен спустя несколько недель после освобождения в 2018 году, когда корры "Новой" заставили меня облачиться в адвокатскую форму (впредь я на такую разводку велся лишь один раз и более не собираюсь).

Мне тогда наскучили серьезность и драматизм фотосессии и по своему обыкновению я стал валять дурака, показывая фак этому ебучему миру. Фотки с факом в публикацию "Новой" разумеется не вошли, но уже не помню, как расползлись по этим вашим интернетам. Савельев говорит, что их Оля Солдатова без спроса впихнула в какую-то публикацию, Наверное. Возможно. Я не в обиде. А потом уже и я кажется выкладывал.

Скрин с сайта придурашенных выкладывать не буду, а выложу саму фотку, выбранную Росскайнетнадзором, в относительно хорошем качестве.

Александр Морозов

выставка Минюста. Иноагенты с приличными фотографиями, а не как на пропагандистских обложках – чудовища с искаженными злобой лицами. Почему? А потому что, вот посмотрите, приличный вроде человек, а оказался врагом. Присматриваетесь вокруг, внешний вид может быть обманчив. Во-вторых, будут таскать эту выставку по городам и весям. Причем, она уличная. То есть в Торжке ее поставят и, мол, дорогие пионеры, ознакомьтесь – и помните – самое страшный позор оказаться "против суверенитета", запоминайте это слово и сторонитесь всяких разговоров "не про то". А то можете оказаться на всеобщем обозрении на доске "Они предали родину". И привыкайте, дети, к мысли, что главное – это не "конституционный строй", а "суверенитет". Угрозу суверенитету невозможно никак опровергнуть, в отличие от покушения на "конституционный строй". Потому что "угроза суверенитету" – это примерно как "границы России", эта угроза нигде не кончается и никак конкретно не описана. А там есть специальные дяди, они знают, где угроза суверенитету.

Что касается самих иноагентов (нас, то есть), то красота наших портретов не вводит в заблуждение: общий термин "защита суверенитета" ведет к статьям УК, в отношении которых следующий состав Госдумы вернет смертную казнь, и осуждать заочно будут не на 15-20 лет, а заочно приговаривать к смертной казни. А кого поймают, того и очно.

Примерно такая тут тенденция.

Sergei Medvedev

Я искренне не понимаю сути этого флешмоба, когда мои друзья и знакомые с необъяснимым восторгом постят криво сделанные персональные странички с сайта Минюста, где им выдается удостоверение врагов народа с поражением в правах. У меня сегодня в ленте практически один Минюст. (Кстати, никто не задавался вопросом, с какой радости он сегодня утром любезно открыл эти данные? Чтобы вы полетели на приманку?). Зачем тиражировать эти артефакты фашистского государства? Зачем признавать их легитимность? Зачем играть в их игры? Загадка...

Для меня, например, юридическая фикция под названием российская федерация не существует как таковая – это как если бы тараканы собрались ночью на кухне, постановили считать меня своим врагом и оставили мне свою резолюцию возле помойного ведра. Можно лишь наблюдать за этими событиями с энтомологическим любопытством. Так и у меня минюст с роскомнадзором не вызывают ничего кроме энтомологического интереса.

Иван Преображенский

Мне Минюст поставил хорошее фото в досье, а цитат моих, к сожалению, не добавил. Но карточку их с сайта знакомств для иноагентов я не буду публиковать.

Во-первых, не люблю бежать со всеми.

Во-вторых, опубликовать – это косвенно признать их право включаться меня в какие-то списки и реестры, а я его за преступной организацией Минюст РФ не признаю.

Ну и в-третьих, я так не знакомлюсь

Vadim Alexeenko

В нацистской Германии товарищи по ремеслу нынешних российских юристов и пропагандистов тоже издавали списки врагов народа.

В альбоме с названием “Die Juden sehen dich" ("Евреи смотрят на тебя”) на первой странице стояла фотография Эйнштейна, с комментарием: “Открыл оспариваемую многими теорию относительности. Прославлен еврейской прессой и доверчивыми немцами. Показал свою благодарность, участвуя за границей в пропагандистской травле Гитлера”. В скобках рядом стояло: Noch nicht gehängt – “Еще не повешен”

Johann von Leers: Juden sehen Dich an. Zweite Auflage, NS.-Druck und Verlag, Berlin, 1934, S. 28.

С учетом концептуального идеологического сходства российских борцов за "русский мир" и за немецких за lebensraum, ничего удивительного.