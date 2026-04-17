Юрист получил 25 лет по делу о легионе "Свобода России"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил юриста из Екатеринбурга Дениса Таманцева к 25 годам заключения по обвинению в сотрудничестве с легионом "Свобода России", в котором воюют российские граждане, выступающие на стороне Киева в войне с Россией. Легион признан в России террористической организацией, обвиняемых в попытке вступления в это подразделение в России, как правило, приговаривают к длительным (от 20 лет) тюремным срокам.

О приговоре Таманцеву сообщается на сайте суда. Его признали виновным по нескольким статьям, в том числе об оправдании экстремизма и терроризма, об участии в террористической организации и о подготовке теракта.



Денис Таманцев в разное время был юристом по недвижимости, управляющим компании по производству и продаже металлических изделий, пишет "Медиазона". По версии следствия, в августе 2023 года Таманцев разместил в соцсетях две публикации, в одной из которых оправдывал деятельность легиона "Свобода России", а в другой призывал "к насильственным действиям в отношении представителей государственной власти России". Также Таманцев, по версии обвинения, пытался вступить в ряды легиона и для этого начал переписываться с представителем этого военизированного подразделения. Были ли это реальные вербовщики легиона или сотрудники ФСБ, которые занимались провокацией, выдавая себя за представителей ВСУ, неизвестно.

Затем Таманцев якобы попытался организовать теракт в отношении екатеринбургских судебных приставов. Как сказано в деле, его задержали после того, как забрал из тайника оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

Дело слушалось в закрытом режиме, и позиция защиты и осуждённого неизвестна. Приговор стал одним из самых суровых в России по подобным делам.