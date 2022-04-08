Юристку "ОВД‑Инфо" задержали у здания Минобороны за пикет

В Москве у здания Министерства обороны России полиция задержала юристку "ОВД-Инфо" Екатерину Морозову, которая стояла в антивоенном пикете. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live.
Морозова держала в руках плакат с надписью "Прямо сейчас российские военные насилуют и убивают украинских женщин. Прекратите эту войну!". Её доставили в ОВД "Тверской", где составили протокол по статье о "дискредитации" российской армии.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс России. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статьи "о публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России" и "о призывах к введению ограничительных мер в отношении России".
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