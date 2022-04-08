Юристку "ОВД‑Инфо" задержали у здания Минобороны за пикет

В Москве у здания Министерства обороны России полиция задержала юристку "ОВД-Инфо" Екатерину Морозову, которая стояла в антивоенном пикете. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live.

Морозова держала в руках плакат с надписью "Прямо сейчас российские военные насилуют и убивают украинских женщин. Прекратите эту войну!". Её доставили в ОВД "Тверской", где составили протокол по статье о "дискредитации" российской армии.