Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Юристы и правозащитники призвали отменить приговор Алексею Горинову

Более 20 юристов и правозащитников подписали открытое письмо, в котором назвали неправомерным приговор московскому муниципальному депутату Алексею Горинову по делу о так называемых фейках об армии.

Письмо опубликовало издание "Новая газета. Европа". По мнению подписавших его, статья Уголовного кодекса, по которой Горинов был осуждён на неделе к 7 годам лишения свободы, противоречит Конституции России.

Суд признал Горинова виновным, посчитав распространением недостоверных сведений о Российских вооружённых силах его короткий разговор с коллегой по Красносельскому собранию депутатов Еленой Котёночкиной. Его участники назвали боевые действия в Украине войной, а не спецоперацией, а также упомянули о гибели детей в Украине. Горинов стал первым человеком, получившим реальный срок по новой статье.

Юристы и правозащитники, подписавшие открытое письмо, считают, что статьи о "фейках" и о "дискредитации" Вооружённых сил, внесённые в Уголовный кодекс после российского вторжения, "прямо нацелены и используются для подавления критики и свободной конкуренции мнений об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой государством политике". Это, по их мнению, противоречит нормам Конституции, предусматривающим идеологическое и политическое многообразие (статья 13), свободу выбора и распространения собственных убеждений (статья 28), свободу мысли и слова, запрет на цензуру (статья 29). Также они отмечают, что Горинов как депутат должен быть освобождён от привлечения к ответственности "за мнения, выраженные в ходе политических дискуссий по общественно-значимым вопросам". Письмо заканчивается призывом отменить статью о фейках и оправдать Горинова.

Среди подписавших документ - профессоры Свободного университета Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Екатерина Мишина, правозащитники Илья Шаблинский, Светлана Ганнушкина, Анастасия Гарина, Сергей Давидис, Олег Орлов, Александр Черкасов, адвокат Каринна Москаленко.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG