Юристы и правозащитники призвали отменить приговор Алексею Горинову

Более 20 юристов и правозащитников подписали открытое письмо, в котором назвали неправомерным приговор московскому муниципальному депутату Алексею Горинову по делу о так называемых фейках об армии.

Письмо опубликовало издание "Новая газета. Европа". По мнению подписавших его, статья Уголовного кодекса, по которой Горинов был осуждён на неделе к 7 годам лишения свободы, противоречит Конституции России.

Суд признал Горинова виновным, посчитав распространением недостоверных сведений о Российских вооружённых силах его короткий разговор с коллегой по Красносельскому собранию депутатов Еленой Котёночкиной. Его участники назвали боевые действия в Украине войной, а не спецоперацией, а также упомянули о гибели детей в Украине. Горинов стал первым человеком, получившим реальный срок по новой статье.

Юристы и правозащитники, подписавшие открытое письмо, считают, что статьи о "фейках" и о "дискредитации" Вооружённых сил, внесённые в Уголовный кодекс после российского вторжения, "прямо нацелены и используются для подавления критики и свободной конкуренции мнений об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой государством политике". Это, по их мнению, противоречит нормам Конституции, предусматривающим идеологическое и политическое многообразие (статья 13), свободу выбора и распространения собственных убеждений (статья 28), свободу мысли и слова, запрет на цензуру (статья 29). Также они отмечают, что Горинов как депутат должен быть освобождён от привлечения к ответственности "за мнения, выраженные в ходе политических дискуссий по общественно-значимым вопросам". Письмо заканчивается призывом отменить статью о фейках и оправдать Горинова.

Среди подписавших документ - профессоры Свободного университета Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Екатерина Мишина, правозащитники Илья Шаблинский, Светлана Ганнушкина, Анастасия Гарина, Сергей Давидис, Олег Орлов, Александр Черкасов, адвокат Каринна Москаленко.