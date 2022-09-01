Юристы создали проект для релокации журналистов из России

С 1 сентября начинает работу онлайн-платформа shpargalka.info, с помощью которой российские независимые журналисты и специалисты в медиасфере смогут выбрать страну для релокации. Сайт является совместным проектом European Fund for Journalism in Exile ( "Европейский фонд помощи журналистам в изгнании") и Центра защиты прав СМИ.

Ресурс предлагает ответы на широкий спектр юридических вопросов, которые возникают при переезде в другую страну и касаются, в том числе – устройства на работу, регистрации своего СМИ и других. Онлайн каталог на сайте в настоящее время содержит обзоры по 12 странам: Турция, Латвия, Грузия, Сербия и другие. Новые регионы будут появляться в ближайшее время по мере развития проекта, юристы будут следить за актуальностью информации.

"Шпаргалка" — это место, где мы собрали подсказки от юристов из разных стран по вопросам, связанным с работой редакций медиа и журналистов из релокации. Считайте, что это актуальная онлайн-консультация, которую в обычных условиях по таким вопросам получить непросто. Надеемся, что это поможет снизить правовые риски для журналистов и редакций и поможет им соблюдать законы стран, на языке которых они не говорят", - рассказала директор "Центра защиты прав СМИ" Галина Арапова.