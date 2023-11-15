Юрий Кобаладзе уволен из МГИМО после приглашения Ивана Урганта

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе был уволен из университета, после того как пригласил выступить с лекцией выступившего против войны с Украиной телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщают телеграм-каналы "Осторожно, Москва" и "Абзац" со ссылкой на источники, в том числе студентов.

Официально об увольнении Кобаладзе не сообщалось, но его имя, как обратила внимание "Медуза", пропало из списка преподавателей МГИМО, а на его личной странице на сайте вуза говорится, что он "с 2014 по 2023 годы" занимал должность заместителя декана и профессора кафедры международной журналистики.

"Осторожно, Москва" утверждает, что Кобаладзе сообщил студентам о своём увольнении 14 ноября, при этом не сказал о его причинах. Изданию "Абзац" профессор сказал, что не будет комментировать сообщения о его увольнении. "Осторожно, Москва" пишет, что студенты собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть преподавателя, но при этом сами опасаются отчисления.

В начале октября провоенные блогеры и прокремлёвские СМИ сообщили о том, что Иван Ургант выступил на лекции Кобаладзе по предмету Social Networking, посвященному налаживанию личных связей в медиапространстве. В опубликованных видео с лекции о войне Ургант не говорил. В руководстве университета заявили, что не имели отношения к организации лекции. По данным "Осторожно, Москва", руководство вуза стало требовать от Кобаладзе приглашать на лекции так называемых военкоров. Был ли Кобаладзе уволен или написал заявление "по собственному желанию", из сообщений неясно.