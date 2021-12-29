Как южноафриканцы переживают пандемию и новое прекращение авиасообщения с остальным миром? Насколько близко ЮАР подошла к состоянию, называемому "провалившееся государство"? Ждут ли Южную Африку новые массовые беспорядки, обернувшиеся прошлым летом кошмарной волной уличного насилия?