Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль готов предложить план по поддержке экономики Пхеньяна, если КНДР откажется от своего ядерного оружия. Об он заявил в ходе своей инаугурационной речи во вторник.

"Если Северная Корея приступит к процессу полной денуклеаризации, мы готовы предоставить международному сообществу "смелый план", который значительно укрепит экономику Северной Кореи и улучшит качество жизни её населения", — заявил политик.

КНДР не раз заявляла, что переговоры о денуколеризации возобновятся только после того, как Южная Корея откажется от своей "враждебной политики", под которой, в частности, подразумеваются регулярные военные учения с США. Южная Корея делать этого не намерена: в ходе своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал укреплять военный союз с США.

Однако южнокорейский президент заявил, что не оставит попыток возобновить мирные переговоры. По его словам, развитие ядерной программы КНДР угрожает всему региону и для решения этих проблем "дверь для диалога должна оставаться открытой".

В последние месяцы Северная Корея провела испытательные пуски серии ракет, способных нести ядерное оружие. Предполагается, что носители могут достигать территории Южной Кореи, Японии и материковой части США. Пхеньян находится под международными санкциями за развитие ядерной и ракетной программ.