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Южная Корея пообещала поддержать экономику КНДР в случае её отказа от ядерного оружия

Юн Сок Ёль

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль готов предложить план по поддержке экономики Пхеньяна, если КНДР откажется от своего ядерного оружия. Об он заявил в ходе своей инаугурационной речи во вторник.

"Если Северная Корея приступит к процессу полной денуклеаризации, мы готовы предоставить международному сообществу "смелый план", который значительно укрепит экономику Северной Кореи и улучшит качество жизни её населения", — заявил политик.

КНДР не раз заявляла, что переговоры о денуколеризации возобновятся только после того, как Южная Корея откажется от своей "враждебной политики", под которой, в частности, подразумеваются регулярные военные учения с США. Южная Корея делать этого не намерена: в ходе своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал укреплять военный союз с США.

Однако южнокорейский президент заявил, что не оставит попыток возобновить мирные переговоры. По его словам, развитие ядерной программы КНДР угрожает всему региону и для решения этих проблем "дверь для диалога должна оставаться открытой".

В последние месяцы Северная Корея провела испытательные пуски серии ракет, способных нести ядерное оружие. Предполагается, что носители могут достигать территории Южной Кореи, Японии и материковой части США. Пхеньян находится под международными санкциями за развитие ядерной и ракетной программ.

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