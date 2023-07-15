Южная Корея увеличит гуманитарную помощь Украине

Южная Корея увеличит объемы гуманитарной помощи Украине, и в этом году она составит 150 миллионов долларов. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским​.

"В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше", – сказал Юн Сок Ёль. Он отметил, что в прошлом году Южная Корея выделила Украине 100 миллионов долларов.

Южная Корея также планирует увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования. "В прошлом году мы решили помочь в восстановлении разрушенных школ. Также мы хотели бы предоставить Украине поддержку для будущих поколений посредством стипендии двух президентов", – сказал Юн Сок Ёль.

Владимир Зеленский отметил, что это первый в истории визит лидера Южной Кореи в Украину. Юн Сок Ёль и его супруга вместе с генпрокурором Украины побывали в Буче и Ирпене в Киевской области. В этих городах после отхода российской армии были зафиксированы случаи массовых убийств мирного населения, после которых Россию стали обвинять в военных преступлениях. Москва обвинения отвергает.

"Президент Республики Корея был сегодня в Буче и Ирпене и собственными глазами видел последствия российской оккупации. Но ведь Буча и Ирпень – лишь два из тысяч украинских городов, подвергшихся ударам российского террора. Масштаб приносимых Россией страданий и разрушений – колоссальный. Следовательно, колоссальным должен быть и масштаб глобального сотрудничества, чтобы вернуть безопасность и гарантировать стабильный мир", – написал Зеленский.