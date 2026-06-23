Южную Осетию возглавил бывший директор Курчатовского института

Президент самопровозглашённой Южной Осетии Алан Гаглоев заявил об уходе со своего поста, сообщив в видеообращении, что принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником.

Накануне Кремль сообщал о встрече Путина с Гаглоевым, но не анонсировал тогда отставку последнего. По словам Гаглоева, он "поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним". К работе в администрации Путина он приступил уже сегодня. В Кремле это пока не комментировали и, в частности, не сообщали, чем именно будет заниматься Гаглоев в Кремле.

Временно исполнять обязанности президента Южной Осетии, как сообщается, будет председатель правительства самопровозглашённой республики Марат Камболов. ⁣⁣⠀⁣⠀

Камболов родился в Северной Осетии, учился и делал карьеру в Москве. Был в частности замминистра образования, затем директором НИЦ "Курчатовский институт", который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года он не имел никакого отношения. 27 мая Камболов был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня её утвердили.

Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям в Тбилиси территорией Грузии. Самопровозглашённая республика существует со времён распада СССР. В 2008 году, после войны с Грузией, Россия признала её независимость. На территории размещены российские военные, практически все жители республики имеют российские паспорта.