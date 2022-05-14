За 2 месяца в России заведено около 2 тысяч дел о дискредитации армии

В России с марта было заведено чуть менее 2 тысяч административных дел по статье о дискредитации Вооружённых сил. Такие цифры приводит ОВД-Инфо на основании данных с сайтов судов, системы ГАС "Правосудие", пресс-релизов МВД и сообщений, которые поступают на горячую линию правозащитного проекта. Реальное число дел может быть большим.

Статья о дискредитации армии появилась в Административном кодексе вскоре после начала российского вооружённого вторжения в Украину. Все известные случаи преследования по этой статье связаны с протестами против войны, причём протоколы составляют не только за высказывания в поддержку Украины или с осуждением действий российских властей, но и, например, за слова "Миру - мир" или "Нет войне". Протоколы составили и на нескольких участников марша "Бессмертный полк" 9 мая - в том числе за плакаты "Мой дед воевал против фашизма" или "Они воевали не за это".

По данным ОВД-Инфо, всего известно о 1933 случаях возбуждения дел по этой статье. Средняя сумма штрафа превышает 30 тысяч рублей, всего выписано штрафов уже почти на 20 млн. Статью применяют повсеместно: дел о дискредитации пока не было только в Чечне, Тыве и Магаданской области. Больше всего - более 200 - протоколов составили в Москве.

За повторную дискредитацию может быть возбуждено уголовное дело. Пока таких прецедентов не было. Однако несколько десятков уголовных дел в России возбуждено по статье о так называемых фейках о действиях армии. Фейками следователи, как правило, считают распространение утверждений, которые официально опровергало российское Минобороны - например, о причастности российских военных к массовым убийствам в Буче или в Мариуполе.

В субботу в разных городах России по статье о дискредитации армии были задержаны несколько участников одиночных антивоенных пикетов. В Екатеринбурге с плакатом "Zло не может победить" задержали Ивана Любимова.

В Кронштадте полиция задержала местную жительницу Анну Мерлухину из-за таблички "Stop war" на её велосипеде. В Москве на Пушкинской площади задержали Василия Борисова, который вышел в пикет с плакатом "Нет войне". В Петербурге полицейские задержали Дмитрия Ловчановского, который вышел к Национальной библиотеке с плакатом "МИР". Также в Петербурге задержали активиста Александра Шерченкова, который вышел к памятнику Тараса Шевченко с плакатом "Нет войне". Это уже седьмое задержание Шерченкова, - сообщает Север.Реалии.