За день на протестах в Перу были убиты 17 человек

В понедельник, 9 января, в ходе антиправительственных протестов в Перу погибли 17 человек, ещё 68 получили ранения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона Пуно на юге страны.

Этот день стал самым смертоносным с начала протестов после объявления импичмента президенту Педро Кастильо в декабре. По данным департамента, среди погибших двое подростков, несколько тел поступили с пулевыми ранениями.

Также в департаменте сообщили, что 28 раненых полицейских не могут эвакуировать из аэропорта Хульяки – его вместе с полицейским участком, по утверждению перуанских властей, пытались захватить тысячи протестующих.

Всего с начала протестов погибли как минимум 39 человек. Их участники требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.

Болуарте предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года – законопроект об этом уже прошёл первое чтение в парламенте. В понедельник она заявила, что другие требования протестующих она удовлетворить не может, и призвала перуанцев "задуматься".

Дина Болуарте, бывшая вице-президент Перу, заняла место президента Кастильо 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо до этого попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо.