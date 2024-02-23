За два года в Беларуси 94 человека осуждены за антивоенную позицию

Не менее 94 человек в Беларуси были осуждены по уголовным статьям за протест против войны в Украине за прошедшие два года. Об этом сообщает правозащитное движение "Весна", проанализировав судебную статистику с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Активисты получили сроки от одного года до 23 лет лишения свободы.

13 человек были осуждены за диверсии на железной дороге. Не менее чем 37 людям вменялись в вину съёмка передвижений военной техники и отправка фото и видео СМИ. Не менее 15 были наказаны за намерение воевать на стороне Украины, 13 — за пожертвования в пользу белорусских антивоенных волонтёрских организаций.

Всего, по подсчётам "Весны", за антивоенную позицию за эти два года были задержаны как минимум 1671 человек. Более 1500 из них — на протестных митингах вскоре после начала войны, в феврале и марте 2022 года. Участников антивоенных акций преследовали за ношение жёлто-синих цветов в одежде и украинской символики, за надпись "Нет войне" на одежде, за возложение цветов возле посольства Украины в Минске, сообщает белорусская служба Радио Свобода. Задержанные сообщали об избиениях и пытках с милиции и в СИЗО, а также об угрозах за участие в протестах.