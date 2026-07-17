"За этим стоит Россия": годовщина крушения МН17

Сегодня – 12 лет со дня крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В этот день в Нидерландах и других странах проходит традиционная траурная церемония памяти жертв авиакатастрофы, ответственность за которую, как в прошлом году признал ЕСПЧ, несёт российская власть. Расследование установило, что Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.



В этом году церемония прошла у Национального мемориала МН17, который находится рядом с городом Вейфхейзен недалеко от столичного аэропорта Схипхол – именно оттуда 17 июля 2014 году вылетел самолёт. На территории высажено 298 деревьев – в память о каждом погибшем пассажире и члене экипажа. Родные и близкие зачитывают их имена и возлагают цветы и венки.

В годовщину авиакатастрофы страны-участницы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули свою неизменную приверженность установлению истины, достижению справедливости и обеспечению ответственности виновных в катастрофе. Также страны-участницы ОБСЕ призвали к полному соблюдению норм международного права и возмещению ущерба за совершённые Россией противоправные действия.

В этот день 12 лет назад Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял регулярный рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту были граждане Австралии, Бельгии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индонезии, Италии, Израиля, Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Румынии, США, Филиппин и Южной Африки.

Самолет был сбит в небе над Донбассом. Обломки авиалайнера упали рядом с селом Грабово на территории Донецкой области, подконтрольной российским войскам. Все 298 человек, которые находились на борту лайнера, погибли. Среди пассажиров было 80 детей. Авиакатастрофа стала одной из десяти крупнейших за всю историю авиации.

Согласно выводам Международной следственной группы, установка "Бук" была доставлена из России на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами, а затем возвращена обратно в РФ. В 2022 году суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова) На момент катастрофы в 2014 году Игорь Гиркин (Стрелков) занимал должность "министра обороны" самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и Сергея Дубинского На момент катастрофы в 2014 году занимал должность главы так называемого "Главного разведывательного управления" (ГРУ) самопровозглашенной ДНР и был ключевым заместителем Игоря Гиркина, а также гражданина Украины Леонида Харченко Был на позиции командира одного из подразделений "военной разведки" самопровозглашенной ДНР и подчинялся непосредственно Сергею Дубинскому. Еще один гражданин России – подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов В 2014 году был заместителем Сергея Дубинского. – был оправдан.

9 июля 2025 года Европейский суд по правам человека постановил, что за крушением рейса MH17 стоит Россия. Это стало первым случаем, когда международный суд признал Москву ответственной за авиакатастрофу, которая унесла 298 жизней. Кроме того, ЕСПЧ в своём решении указал, что во время конфликта 2014 года в Украине Россия нарушила международное право. Эксперты называют решение суда "символическим", так как Москва больше не признает его юрисдикцию.



Уголовное и техническое расследование дела МН17 вела специально созданная Joint Investigation Team (JIT) – Международная совместная следственная группа. В неё вошли представители правоохранительных органов пяти стран: Нидерландов – в катастрофе погибло больше всего граждан этой страны, Украины – на её территории сбили самолет, Малайзии – страны флага МН17, Австралии и Бельгии – их граждане также погибли. Правительства этих пяти стран договорились, что уголовное преследование виновных будут осуществлять Нидерланды.

О доказательствах причастности к гибели самолета российской власти говорит политолог Константин Скоркин:

Так или иначе фигурировала тема, что поставка "Бука" на эту территорию является прерогативой только "первого лица"

– Во время следствия и трибунала по делу "Боинга" предъявлялись аудиоперехваты телефонных разговоров высокопоставленных лиц, которые работали в оккупационных администрациях на Донбассе и в Крыму. В них так или иначе фигурировала тема, что поставка "Бука" на эту территорию является прерогативой только "первого лица". Разумеется, под самым первым лицом, скорее всего, подразумевался Путин. Официальных обвинений Путину со стороны Нидерландов предъявлено не было.





Суть в том, что, согласно нидерландским законам, действующий глава государства имеет иммунитет и не может фигурировать в деле в качестве обвиняемого. Но всё-таки кремлевский лидер фигурировал в материалах дела, и, возможно, это станет предметом каких-то будущих разбирательств, когда ситуация с "Боингом" будет включена в более широкий контекст преступлений кремлевского режима, – считает эксперт.

Расследование катастрофы длилось четыре года. В самом начале к ней подключились журналисты-расследователи Радио Свобода и проекта Bellingcat. Им удалось детально воссоздать путь ЗРК "Бук" из России на территорию Украины, подконтрольную пророссийским сепаратистам, и обратно. Были опубликованы и поанализированы аудиозаписи телефонных переговоров, в которых Сергей Дубинский и его подчиненные открыто обсуждали транспортировку "Бука". Журналисты сделали вывод, что для борьбы с украинской авиацией сепаратисты ожидали именно эту систему ПВО.

За судом в Гааге следил исследователь группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, и вот как он объяснял Радио Свобода связь между сепаратистами и Москвой:

По основной версии, "Боинг" был сбит, потому что его перепутали с украинским военным самолетом

– По основной версии, "Боинг" был сбит, потому что его перепутали с украинским военным самолетом. Этот контекст был нужен для того, чтобы понять, зачем сепаратисты вообще запрашивали у России системы ПВО, зачем эти системы были им нужны именно на той точке, куда "Бук" в итоге попал. Значительную часть времени армия "ДНР" действовала достаточно автономно, но все равно при значительной поддержке России. Мы увидели всю цепочку: Пулатов звонил Дубинскому, говорил, что там-то и там-то стоят украинцы. "Пожалуйста, сделай так, чтобы россияне по ним отстреляли с той стороны границы".

Дубинский наносил на карту цели, передавал их Гиркину. Гиркин отзванивался представителю российской стороны, после этого происходил российский артобстрел. Это было своего рода сотрудничество с Россией, но при этом с неспособностью привести все это в какую-то завершенную форму, которая могла бы оказывать украинской армии серьезное сопротивление. Для суда было важно, что действия украинской армии представали в них достаточно эффективными, на что жаловались сепаратисты. Поэтому им были нужны от России системы контрбатарейной борьбы и ПВО, начиная с ПЗРК и заканчивая комплексами "Бук", "Тор", "Панцирь", которые потом у них также появились, – рассказывал Михайлов.

Международная следственная группа пришла к выводу, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", при помощи которого в Донбассе был сбит самолет Malaysia Airlines, принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Его переправили в Украину с российской военной базы, расположенной близ Курска, а затем возвратили на эту базу после того, как самолет был сбит. Впоследствии суд в Нидерландах возбудил дело на основании собранных материалов. В нем было 65 тысяч страниц. 17 ноября 2022 года был вынесен приговор, согласно которому крушение гражданского лайнера 17 июля 2014 года в Донецкой области произошло в результате запуска ракеты из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" в районе села Первомайское, которое в тот момент контролировали силы "ДНР". При этом суд пришел к выводу, что "ДНР" в тот момент полностью подчинялась России.

В феврале 2023 года следственная группа объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Члены группы также отметили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине, предположив, что принимать решение об отправке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на территорию Украины, находившуюся под контролем сепаратистов, мог лично президент России. Следствие пришло к таким выводам, прослушав записи разговора назначенного Россией главы оккупированного Крыма Сергея Аксёнова со своим помощником. В беседе Аксенов упомянул, что решения о поставках вооружений сепаратистам принимает в России первое лицо. При этом он не сказал, шла ли речь именно о ЗРК "Бук".



Владимир Путин как глава государства обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию в голландском суде. Это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу крушения МН17 может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Ботзеллер. Кроме того, следствию не удалось установить состав экипажа ЗРК "Бук", который принимал участие в запуске ракеты. Возможности следственной группы в этом отношении были признаны исчерпанными. По мнению следователей, доказательства могла бы предоставить только российская сторона, но она это сделать отказалась.







