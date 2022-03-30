За год Рамзан Кадыров 14 раз летал в ОАЭ, где проводил время на вилле  

Глава Чечни Рамзан Кадыров за последний год четырнадцать раз летал в Объединённые Арабские Эмираты, где проводил время на частной вилле, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные сервисов, которые отслеживают авиаперелёты, а также со ссылкой на социальные сети людей из окружения Кадырова.

Издание утверждает, что вилла, на которой отдыхает руководитель Чечни, находится на искусственно возведённом острове Палм-Джумейра. Стоимость её аренды на сутки – около 3 тысяч долларов.

Ранее команда Навального сообщала, что на этом же острове находятся апартаменты, купленные бывшим руководителем так называемой "Донецкой народной республики", ныне – депутатом Госдумы Александром Бородаем. Стоимость апартаментов – около 450 тысяч евро.

Бородай опровергает приобретение апартаментов в ОАЭ. Рамзан Кадыров информацию о регулярном отдыхе на вилле в Палм-Джумейра не комментировал.