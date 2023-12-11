За год в России в три раза выросло число авиаинцидентов

С начала текущего года в России зарегистрировано более 180 инцидентов, связанных с неисправностями и поломками самолётов отечественных авиакомпаний. Это ровно в три раза больше, чем за весь 2022 год.

Согласно подсчётам журналистов издания Newsweek, ситуация продолжает стремительно ухудшаться: если за весь ноябрь нынешнего года в российских самолётах произошло 12 поломок, то с 1 по 11 декабря их было уже 14.

Эксперты подчёркивают, что это связано с отсутствием качественного обслуживания бортов из-за введённых в отношении российской авиаотрасли санкций - в частности, запрета на техосмотры и ремонт у сертифицированных техников.

В результате российские компании самостоятельно ремонтируют свои самолёты, часто привлекая к этому неквалифицированных рабочих, а кроме того - занимаются так называемым "авиационным каннибализмом", то есть разбирают на запчасти одни борта для обслуживания других.

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