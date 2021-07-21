За Макроном могли следить при помощи программы Pegasus

В списке телефонных номеров, владельцы которых могли быть целью слежки посредством шпионской программы Pegasus, журналисты обнаружили номера по меньшей мере 14 глав государств и правительств, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщают авторы недавно опубликованного расследования о слежке за политиками, журналистами и активистами через Pegasus - организация Forbidden Stories и несколько СМИ, в том числе Washington Post и The Guardian.

Как пишет Le Monde, номер Макрона появился в списке телефонных номеров, составленном спецслужбами Марокко в качестве возможных целей для взлома при помощи Pegasus. В списке также более 10 министров французского правительства.

При этом неизвестно, был ли действительно взломан телефон Макрона и других внесённых в списки, составленные клиентами разработчика Pegasus, израильской компании NSO - их около 50 тысяч. По словам главы Forbidden Stories Лонара Ришара, список свидетельствует об интересе спецслужб к людям, включённым в него, но сам по себе не подтверждает факт взлома.

Официальный представитель президента Франции заявил, что, если изложенные журналистами факты подтвердятся, то "они, очевидно, очень серьезны".

Кроме Макрона, в списке также президент ЮАР Сирил Рамафоса, король Марокко Мухаммед VI, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Ранее сообщалось о подтверждённом факте слежки, в частности, за венгерскими и азербайджанскими журналистами, а также родственниками убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Pegasus — программа, разработанная для целей борьбы с терроризмом и организованной преступностью, её могут использовать только государственные органы. Она способна получить доступ к данным смартфонов людей, за которыми осуществляется слежка.