Более 3 тысяч петербуржцев получили травмы на гололёде и при падении льда

С середины декабря прошлого года по середину января нынешнего более трёх тысяч петербуржцев обратились за медицинской помощью, получив травмы на гололёде или при падении наледи с крыш, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городские власти. Отмечается, что один человек после падения льда получил тяжёлую травму головы и впал в кому, другой, кроме травмы головы, получил переломы шейного и грудного отделов позвоночника.

Всего с начала зимы власти зафиксировали 7,5 тысячи жалоб от горожан на неубранные снег и лёд.

Ранее стало известно, что в Петербурге расследуют не менее 19 уголовных дел, связанных с хищениями при уборке крыш и улиц. Среди подозреваемых - руководители предприятий коммунального хозяйства и компаний-подрядчиков, с которыми город заключил контракты на обслуживание территорий в Василеостровском и Адмиралтейском районах.

По данным "Интерфакса", совокупная сумма штрафов, наложенных на петербургские управляющие компании в связи с нарушениями, за зиму достигла 70 миллионов рублей.