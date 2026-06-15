Лондонский суд в понедельник признал 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича виновным в сговоре с целью поджога и в двух поджогах имущества по неосторожности, не угрожавших жизни – речь о серии атак на дом семьи премьер-министра Кира Стармера и другие связанные с ним объекты в мае прошлого года, пишет Financial Times. 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка признали виновным в содействии поджогам, 35-летнего украинца Петра Починка оправдали. Британские СМИ, в частности Financial Times и Би-би-си, пишут в понедельник, что по их данным за поджогами имущества Стармера стояла связанная с Россией хакерская группировка, а исполнители были завербованы за деньги.

"Расследование Би-би-си показало, что поджог был лишь частью масштабной кампании саботажа, провокаций и дезинформации, следы которой ведут непосредственно к российскому государству", - говорится в материале, опубликованном на сайте Русской службы британской вещательной корпорации.

Утверждается, что Лавриновича завербовал некий куратор. Обвинение не раскрыло его личность, известно только, что он использовал в Telegram аккаунт под именем El (в телефоне Лавриновича он был уложен под именем El Money) и писал на русском и украинском.



По данным расследования Financial Times, El Money находился в России и был связан с пророссийской хакерской группой NoName057(16), которую в США назвали "проектом, санкционированным государством". Издание отмечает, что степень связи группы с российскими властями остается неясной: по данным американского киберагентства CISA, среди участников есть "лица, поддерживающие повестку дня Москвы, но не имеющие прямых связей с правительством", а также те, кто "по всей видимости, связаны с российским государством через прямую или косвенную поддержку".

Би-би-си утверждает, что онаружила данные, указывающие на то, что под псевдонимом El может скрываться молодой российский дипломат Евгений Люкшин. Люкшину 23 года, он является сыном высокопоставленного сотрудника российской Службы внешней разведки.

По данным FT, в конце 2024 года El Money нашел Лавриновича в Telegram, где тот искал временную работу, и сначала платил ему за расклейку по Лондону листовок движения Direct Action, которое выдавало себя за английских ультраправых. На самом деле, пишет издание, аккаунтами Direct Action управляли из России, это движение аффилировано с NoName. К началу 2025 года Direct Action стало призывать подписчиков рисовать антиисламские граффити на мечетях в Лондоне – Лавринович признал участие как минимум в двух таких акциях из семи, зафиксированных в январе-феврале.



После этого, по данным FT, El поручил ему поджечь Toyota RAV4 Стармера и два дома, связанных с премьером, пообещав за поджоги несколько тысяч долларов в криптовалюте Tether, если их покажут в национальных новостях. Поджоги произошли 8, 11 и 12 мая, пострадавших не было.



Рано утром 13 мая Лавринович, по данным FT, писал El Money в Telegram, спрашивая, когда ему заплатят за поджоги. Уже 16 мая ему предъявили обвинения. Денег он так и не получил.



Сам Кир Стармер называл произошедшее "нападением на демократию".

"Мы отвергаем любые попытки связать Россию или Министерство иностранных дел России с какой-либо противоправной деятельностью", - заявили в посольстве России. Люкшин на запрос Би-би-си не ответил. Официально в суде личность El Money раскрыта не была, судья отвёл дополнительные вопросы адвокатов.