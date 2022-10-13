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За полвека из-за людей исчезли 69% популяций диких животных

Численность популяций диких животных на Земле сократилась на 69% с 1970 года из-за деятельности человека, в том числе – из-за вырубки лесов, глобального загрязнения природы и избыточного потребления. Об этом говорится в отчёте Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Самое резкое сокращение учёные зафиксировали в Латинской Америке. За полвека в регионе уничтожены в среднем 94% каждой популяции диких животных. Столь быстрые темпы вызваны масштабной вырубкой тропических лесов Амазонии, которые были средой обитания многих организмов и помогали бороться с глобальным потеплением, ежегодно поглощая миллиарды тонн углекислого газа.

Учёные отмечают, что наибольший вклад в вымирание животных вносит сельскохозяйственная деятельность человека. Люди захватывают всё больше участков Земли для производства пищи, разрушая привычную для животных среду и разрывая связи между территориями их обитания.

В Африке численность популяций диких животных сократилась на 66%, в Тихоокеанской Азии – на 55%, в Северной Америке – 20%, в Европе и Центральной Азии – на 18%. Согласно отчёту WWF, общая потеря животных аналогична исчезновению всего населения Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Океании и Китая. Учёные называют происходящее шестым массовым вымиранием – крупнейшим со времён гибели динозавров.

  • С 1970 года WWF анализирует численность почти 32 000 популяций 5 230 видов диких животных на Земле и формирует индекс живой планеты.

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