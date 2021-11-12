Суд в Москве назначил от четырёх до пяти с половиной лет колонии по уголовному делу о растрате свыше 400 миллионов рублей при подготовке смет строительства объектов космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщает Следственный комитет.



Бывший глава "Федерального центра ценообразования в строительстве" Евгений Ермолаев получил 5,5 лет колонии и был лишен государственных наград, бывший и. о. начальника "Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров – 4,5 года, ещё двое подсудимых – эксперт Ольга Зугаева и директор "Госнорматива" Сергей Поливанов – 4,5 и 4 года колонии соответственно. Никто из них вину не признал.

Обвинение просило для подсудимых существенно большие сроки: например, Ермолаеву 10 с половиной лет колонии.



После оглашения приговора все обвиняемые, находившиеся ранее под подпиской о невыезде, были взяты под стражу. На свободе остался только бывший и. о. начальника "Главного управления строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин – он объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство.

Всех четверых признали виновными в хищении путем растраты денег федеральных госпредприятий при строительстве космодрома. В обоих случаях "Федеральный центр ценообразования в строительстве", который возглавлял Ермолаев, разрабатывал индивидуальные индексы изменения сметной стоимости работ на объектах Восточного. По данным следствия, с 2012 по 2014 годы Ермолаев, вступив в сговор с руководителями госпредприятий Фаткуллиным и Захаровым, повлиял на завышение стоимости работ строительных компаний и в общей сложности похитил свыше 400 миллионов рублей.

По данным "Коммерсанта", похищенные средства обвиняемые потратили на дорогостоящие земельные участки в Московской области.

Космодром Восточный начали строить в 2012 году в Амурской области. В 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время его строительства было похищено 11 млрд рублей. В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала работ на космодроме было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд рублей. Среди выявленных нарушений – затягивание сроков строительства и многомиллиардные хищения бюджетных средств. Осуждено порядка 60 человек.