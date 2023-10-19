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Время Свободы

"За товарища Кима, за товарища Путина!" Лавров советует отдыхать в КНДР

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 октября

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Время Свободы - Темы дня 19.10.2023.MP3
by Радио Свобода

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Египет открывает коридор для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа;

Возможно ли было подписание соглашения по "Силе Сибири – 2" в рамках визита Путина в Пекин;

Поездка Сергея Лаврова в КНДР;

В Казани задержана редактор Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева;

Незрячая общественная активистка Оксана Осадчая оштрафована на 60 тысяч рублей за одиночный пикет;

Вместо Олимпиады в Париже российским спортсменам обещают "Игры Будущего" на "стыке спорта и киберспорта";

Премьера подкаста "Наш сосед Галич";

Против создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева возбуждено уголовное дело.

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