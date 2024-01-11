За участие в войне в Украине Путин помиловал серийного убийцу

За участие в боевых действиях на территории Украины президент России Владимир Путин помиловал заключённого, который был осуждён за убийство трёх человек, сообщает "Медиазона".
Как выяснило издание, житель Волгоградской области Денис Зубов в 2013-2014 годах убил сначала свою бывшую подругу, затем её любовника, а после некую пенсионерку, которая, по сути, оказалась случайной жертвой. Трупы преступник расчленял, якобы чтобы выдать себя за маньяка и сбить с толку следствие.
В марте 2017 года суд присяжных признал Зубова виновным, а Волгоградский областной суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима.
Уже находясь в заключении, осуждённый подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился воевать в Украину, где погиб в апреле прошлого года - предположительно, в боях за Бахмут.
- Летом 2022 года, после нескольких военных поражений на территории Украины, в российскую армию и частные военные компании начали вербовать заключённых, отбывавших наказания, в том числе, за совершение особо тяжких преступлений. Сначала этим занималась ЧВК "Вагнер", затем – Министерство обороны. Взамен согласия на участие в боевых действиях осуждённым через полгода пребывания на передовой обещается помилование. На данный момент известно уже о нескольких десятках случаев, когда помилованные, вернувшись с войны, вновь совершили преступления, включая убийства и изнасилования. В Кремле считают, что заключённые правильно получают досрочную свободу, поскольку "искупают кровью преступления на поле боя".
- Накануне стало известно, что помилованный Владимиром Путиным за участие в войне с Украиной петербуржец Дмитрий Каравайчик, ранее осуждённый на 17 лет лишения свободы за изготовление и продажу наркотиков в особо крупных размерах, стал заместителем директора фонда "Ленинградский рубеж". Фонд учреждён губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
По словам Каравайчика, в нём он занимается вопросами безопасности и распределения гуманитарной помощи.
Форум