За участие в войне в Украине Путин помиловал серийного убийцу

За участие в боевых действиях на территории Украины президент России Владимир Путин помиловал заключённого, который был осуждён за убийство трёх человек, сообщает "Медиазона".

Как выяснило издание, житель Волгоградской области Денис Зубов в 2013-2014 годах убил сначала свою бывшую подругу, затем её любовника, а после некую пенсионерку, которая, по сути, оказалась случайной жертвой. Трупы преступник расчленял, якобы чтобы выдать себя за маньяка и сбить с толку следствие.

В марте 2017 года суд присяжных признал Зубова виновным, а Волгоградский областной суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима.

Уже находясь в заключении, осуждённый подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился воевать в Украину, где погиб в апреле прошлого года - предположительно, в боях за Бахмут.