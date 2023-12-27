За время войны в Россию ввезли прицелы на сумму ₽16 млрд

В Россию в 2022-2023 году ввезли десятки тысяч иностранных оптических прицелов на сумму более 16 миллиардов рублей. Они закупаются как охотничьи и спортивные товары, но часто попадают на войну в Украине, выяснили "Важные истории".

Среди лидеров по импорту оптики, в том числе произведённой в США и Европе, журналисты выделяют петербургский интернет-магазин "Поинтер" и московский "Навигатор".

У "Поинтера", в свою очередь, закупали продукцию такие российские производители винтовок, как "Промтехнология" и Bespoke Gun. На это они потратили порядка 90 млн рублей. Расследователи отмечают, что всего за время войны один только "Поинтер" ввёз в Россию товары для охоты и спортивной стрельбы на сумму более 17 млрд рублей. Многие из них могут быть использованы и в боевых действиях.

Стоимость прицелов, ввезённых московским "Навигатором" с начала войны, составляет порядка 400 млн рублей. "Охотничьих" и "спортивных" товаров фирма закупила на 4,5 млрд. А один из клиентов "Навигатора" – петербургская компания "Технология", которую связывают с Евгением Пригожиным.