За время вторжения в Украину погибли как минимум 130 военных из Дагестана 

С начала вторжения российских войск в Украину на территории конфликта погибли как минимум 130 военнослужащих-контрактников из Дагестана, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правительстве региона. Отмечается, что тела большинства убитых уже доставлены в республику и переданы родственникам.

Ранее власти Дагестана признали потерю 29 военнослужащих, а СМИ сообщали о 126 погибших из числа уроженцев юга России и Северного Кавказа.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более тринадцати тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз - 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат. Для сравнения: за четыре года войны в Сирии официально погибли 116 российских военнослужащих. В ходе вторжения России в Грузию в августе 2008 года - 67 человек. Количество погибших за два года в Чечне в первую кампанию, из числа федеральных военнослужащих, в зависимости от источника, разнится от 4 до 5 тысяч человек.