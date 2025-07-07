За выходные Греция спасла сотни мигрантов у островов Гавдос и Крит

За минувшие выходные Греция спасла сотни мигрантов у своих южных островов, пишет агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану страны. Отмечается, что речь идет о пяти инцидентах.

В воскресенье более 430 мигрантов были спасены в районе острова Гавдос. Еще 96 человек спасла Европейская служба пограничной и береговой охраны – мигранты находились на двух лодках у берегов Крита.

Мигранты, пытающиеся переправиться в Европу, прибывают из северо-восточной Ливии. Reuters отмечает, что в основном это выходцы с Ближнего Востока и Северной Африки.

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в воскресенье отправился в ливийский город Бенгази, чтобы обсудить вопросы миграции с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.