За Юлию Тимошенко внесли залог в размере около 760 тысяч долларов

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Высший антикоррупционный суд. Залог, который ранее определил суд, составляет 33 миллиона гривен (более 760 тысяч долларов).

По данным проекта Украинской службы Радио Свобода "Схемы", залог внесли 10 человек платежами от 180 тысяч до 8 миллионов гривен. Среди них, в частности, депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев, которого называют одним из главных спонсоров партии. Как пишут "Схемы", он внес 5 миллионов гривен. Еще почти 13,5 миллионов гривен внесли два человека, связанные с Бондаревым.

Антикоррупционные органы Украины подозревают Тимошенко в подкупе депутатов Верховной рады за голосование "за" или "против" определенных законопроектов. Политик ранее назвала дело "исключительно политическим" и отвергла обвинения.