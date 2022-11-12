Зачем армия Путина сдала Херсон? Что дальше? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Российские войска ушли с правого берега Днепра. Почему Кремль сдал Херсон: «договорняк» или сокрушительное поражение Москвы? Что дальше?

• Как Путин пытается изменить цели и задачи войны: от денацификации и демилитаризации Украины до «священной войны» против «коллективного запада» и НАТО. Удастся ли президенту России навязать российскому народу новые символы «Специальной военной операции»?

• Российские эмигранты поднимают экономику в бывших советских республиках: тратят там московско-питерские зарплаты и открывают новый бизнес. Как война и мобилизация влияет на рынок труда?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом, бывшим командиром Сухопутных сил Латвии, полковником запаса Игорем Раевым, историком Николаем Митрохиным и преподавателем экономического факультета университета штата Пенсильвания (США), Татьяной Михайловой.