Зачем Токаев унизил Путина на экономическом форуме в Питере? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Очередная перекройка границ на территории бывшего СССР «историка» Владимира Путина. Президент России опять пытается оправдать войну в Украине и делится своими незавершенными имперскими планами. На веселых поминках Санкт-Петербургского форума глава государства призывает крупный бизнес не уезжать из России

• Владимир Зеленский сдает вступительные экзамены в Евросоюз и вводит визовый режим с Россией. Впервые в Киеве: Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги

• Похороны солдат и офицеров, погибших в Украине со стрельбой караула и заметками в прессе и соцсетях губернаторов. Сбор информации о потерях ВС России - нарушение гостайны и уголовная статья. Что скрывают власти от народа и родителей погибших срочников и контрактников?

• Не всем по душе новая российская журналистика в соцсетях и на платформе YouTube. Звезды- видеоблогеры против классических масс-медиа. За кем будущее в гонке новых информационных технологий?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с предпринимателем Дмитрием Потапенко, правозащитником Сергеем Кривенко, с медиаменеджером и экс-главным редактором газеты «Коммерсант» Андреем Васильевым.