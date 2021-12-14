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Зачем в тюрьме пытают. Как появился секретный архив ФСИН

Зачем в тюрьме пытают. Как появился секретный архив ФСИН
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Зачем в тюрьме пытают. Как появился секретный архив ФСИН

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Зачем тюремщики записывают на видео и хранят кадры с пытками. Что происходит, когда ежедневно наблюдаешь, как пытают других и не можешь им помочь. Есть ли за решеткой место состраданию. И при чем здесь Путин

Зачем тюремщики записывают на видео и хранят кадры с пытками. Что происходит, когда ежедневно наблюдаешь, как пытают других и не можешь им помочь. Есть ли за решеткой место состраданию. И при чем здесь Путин.

Гость подкаста - человек, благодаря которому были обнародованы видеосвидетельства страшных пыток над заключенными в Саратове, участник проекта Гулагу. нет Сергей Савельев.

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