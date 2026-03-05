Задержан бывший первый заместитель Шойгу Руслан Цаликов

Задержан бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Как сообщает Следственный комитет, против него возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о создании преступного сообщества.

Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с 2015 года и покинул её в июне 2024, вскоре после того, как в отставку был отправлен Сергей Шойгу. Цаликова называли одним из приближённых Шойгу, после отставки он был избран депутатом Верховного хурала Тувы, где родился Шойгу, однако не стал членом Совета Федерации, несмотря на сообщения о том, что это планировалось.

В заявлении Следственного комитета говорится, что преступное сообщество, созданное Цаликовым, в 2017-2024 году совершало хищения бюджетных средств. Также его обвиняют в легализации преступных доходов и взяточничестве. Сообщается, что вскоре будет решён вопрос о мере пресечения.

Цаликов долгие годы работал на начальственных должностях в ведомствах, которые возглавлял Шойгу. Имеет ранг действительного государственного советника первого класса (соответствует генералу армии). В 2022 году Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что семья Цаликова владеет имуществом на 4,3 млрд рублей.

После начала войны против Украины Цаликова внесли в санкционный список США, Великобритании и Евросоюза.

Ряд провоенно настроенных блогеров и телеграм-каналов критиковали его, как и верхушку Минобороны при Шойгу, возлагая на них ответственность за проблемы на войне с Украиной.

Он стал самым высокопоставленным деятелем из прежнего руководства Минобороны, подвергшимся уголовному преследованию. После отставки Шойгу был арестован целый ряд генералов. Среди них бывший замминистра обороны Тимур Иванов (арестован за несколько недель до отставки Шойгу), начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Вадим Шамарин, замминистра Дмитрий Булгаков и другие. Дела против них как правило связаны с коррупцией.

Ранее в четверг стало известно, что Воронежский гарнизонный военный суд приговорил генерал-майора Валерия Муминджанова, бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом, к десяти годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки от предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных. Муминджанов признал вину частично.



