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Задержан бывший режиссёр канала "Навальный LIVE" Алексей Яковлев

В студии канала Navalny Live, вместе с Алексеем Навальным, Иван Жданов, Елена Малаховская и Ксения Собчак. 18 марта 2018

Дело о мошенничестве было возбуждено против Навального в декабре 2020

Бывший режиссер канала "Навальный LIVE" Алексей Яковлев задержан в самолете, приземлившемся в московском аэропорту Шереметьево, и доставлен в Следственный комитет для допроса по делу о мошенничестве.

Вероятно, речь идет о деле по статье о мошенничестве из-за пожертвований в пользу Фонда борьбы с коррупцией. (9 июня Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями.)


Как сообщают "Открытые медиа", дело о мошенничестве было возбуждено в декабре 2020 года против Алексея Навального. По версии следствия, говорится в публикации "Медузы", оппозиционный политик потратил на личные цели часть средств, собранных в качестве пожертвований для некоммерческих организаций. Называлась и общая сумма пожертвований – якобы около 600 миллионов рублей. Какую именно часть этой суммы якобы потратил на себя Навальный, не сообщается.

В мае бывший директор ФБК Иван Жданов сообщил, что многие сотрудники ФБК были вызваны на допросы в Следственный комитет.

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