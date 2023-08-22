Задержан гендиректор компании-организатора экскурсии диггеров

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора компании "Спутник" Александра Кима. Её сотрудники организовывали экскурсию в московском коллекторе , где погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ким - подозреваемый по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Гендиректор "Спутника" якобы пытался скрыться за границей. Из Петербурга он будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, организаторы подземных туров не могли не знать о рисках, которым подвергали своих клиентов. Прогнозы синоптиков предупреждали о высокой вероятности ливневых дождей, которые могли вызвать затопление коллектора. Несмотря на это, инструкторы-диггеры не отменили запланированную экскурсию.

20 августа в Москве погибла группа диггеров - любителей исследовать подземные канализационные и водопроводные коллекторы, а также тоннели метро. Они принимали участие в экскурсии по столичным коллекторам. Из-за ливня резко поднялся уровень воды, и коллекторы затопило. По предварительным данным, всего под землю спустились восемь человек, спасателям удалось найти тела пятерых - двух 15-летних девушек, 17-летнего юноши и супружеской пара из Петербурга. Поиски остальных продолжаются.

Экскурсоводом, предположительно, был 31-летний Константин Филиппов, принадлежащий к московскому сообществу диггеров. Местонахождение Филиппова неизвестно, он считается пропавшим без вести вместе с группой.

После трагедии правоохранительные органы задержали одного из лидеров московских диггеров Никиту Дубаса, который мог быть причастен к организации экскурсий.

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