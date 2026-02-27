Задержан глава Бодайбо, где почти месяц в морозы не было отопления

Сотрудники силовых органов задержали главу Бодайбинского городского поселения Иркутской области Алексея Ботвина. Об этом сообщают "Вести-Иркутск" и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В конце января в Бодайбо без воды и отопления при морозах до минус 40 градусов остались 196 домов и две школы: воду отключили 27 января, а 30 января из-за промерзания водовода была остановлена работа четырёх котельных, сообщает "Настоящее Время".

В Бодайбо ввели режим ЧС регионального уровня. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в конце прошлой недели сообщил, что к теплоснабжению подключены все жилые дома, попавшие в зону ЧС, в которых на данный момент живут люди. Потребителей также начали подключать к сетям холодного водоснабжения.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что задержанный глава Бодайбинского городского поселения обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. "Установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией", - говорится в сообщении. Управление Следственного комитета ранее возбудило уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности, однако о подозреваемых по ним не сообщалось.

Местный телеграм-канал "Бодайбо сити" опубликовал видео предполагаемого задержания чиновника. Сообщается, что его задержали на рабочем месте.